На «Кубань 24» стартовал телемарафон в честь 85-летия Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

В честь юбилея телевизионщики региона проведут совместный девятичасовой марафон. Весь день с 9:00 ведущие и журналисты каналов «Кубань 24», «Краснодар», ГТРК «Кубань» и «Сочи» будут выходить в прямой эфир из разных районов края.

Такого в истории Кубани еще не было.

«Вы просто не представляете, какая была борьба за эфир. Приходилось решать, что поставить в эфир, что не поставить. Я думаю, что журналисты, наши коллеги однозначно подняли свою компетенцию как историки. Были творческие споры, и, конечно, этого эфира недостаточно, чтобы рассказать о всей истории края. Это невозможно, но мы постараемся сделать невозможное», — сказал главный редактор телеканала «Кубань 24» Леонид Мончинский.

Марафон будет проходить в прямом эфире. Журналисты расскажут о самых интересных и значимых аспектах жизни региона. Культура, история, сельское хозяйство, экономика, спорт — все это будет сформировано тематическими блоками. Также телезрителей ждут поздравления известных людей со всей России.

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