Проморолик «Кубань 24» стал победителем конкурса «МедиаБренд»

Победителей конкурса объявили 2 декабря, церемония награждения состоялась в Москве.

Проморолик телеканала «Кубань 24» «Лица» одержал победу в номинации «Лучший имиджевый ролик регионального ТВ». Он был снят к 25-летию компании. Ролик посвятили людям, работающим на телевидении.

«МедиаБренд» — самый престижный российский конкурс в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна. В этом году его провели уже в 13-й раз.

«Кубань 24» стала победителем конкурса в третий раз. До этого телеканалу дважды присуждали первое место в номинации «Лучший проморолик регионального ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году на конкурс отправили работы известные российские онлайн-кинотеатры, федеральные и региональные телеканалы.

Конкурсные работы оценивали в два этапа. Сначала видеоролики отобрали профессионалы, работающие на каналах, в продакшн-компаниях, занимающихся фрилансом. По итогам первого тура в шорт-лист премии «МедиаБренд» вошли четыре работы «Кубань 24».

На втором этапе шорт-лист оценивало жюри, состоящее из экспертов и представителей смежных креативных индустрий.

Подпишись, здесь всегда интересно.