Променад-концерт оркестра филармонии пройдет 20 июля в Городском саду Краснодара
Культура
19.07.2024 19:54
Жителей и гостей краевой столицы приглашают в парк к 19:00 на концерт под открытым небом.
В Городском саду выступят оркестр Краснодарской филармонии и ансамбль «Молодежка». Для гостей приготовили авторские песни и саундтреки в оригинальной аранжировке.
Кроме того, артисты представят номера в таких техниках исполнения, как битбокс, а капелла, хип-хоп и эстрадно-джазовый вокал. Также в концертную программу вошли кавер-версии популярных зарубежных песен, барабанное шоу и танцевальные номера.
Променад-концерт планируют провести при условии благоприятной погоды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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