Променад-концерт оркестра филармонии пройдет 20 июля в Городском саду Краснодара

Жителей и гостей краевой столицы приглашают в парк к 19:00 на концерт под открытым небом.

В Городском саду выступят оркестр Краснодарской филармонии и ансамбль «Молодежка». Для гостей приготовили авторские песни и саундтреки в оригинальной аранжировке.

Кроме того, артисты представят номера в таких техниках исполнения, как битбокс, а капелла, хип-хоп и эстрадно-джазовый вокал. Также в концертную программу вошли кавер-версии популярных зарубежных песен, барабанное шоу и танцевальные номера.

Променад-концерт планируют провести при условии благоприятной погоды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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