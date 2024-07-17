Фестиваль памяти Владимира Высоцкого пройдет 20 июля на побережье Сочи

Из гавани центра «Юг Спорт» по адресу улица Бзугу, 2 в Черное море выйдут парусные яхты под песни Владимира Высоцкого.

Кроме того, для гостей мероприятия подготовят фотоэкспозицию и проведут мастер-классы по парусному спорту. Эти активности будут доступны с 18:30, а в 19:30 начнется тематический концерт. Вход на мероприятие свободный — со стороны «Тропы здоровья».

Как рассказали организаторы, в рамках фестиваля сочинские барды исполнят любимые песни советского артиста. Также состоится показ фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Творческие вечера памяти Владимира Высоцкого проводят в городе-курорте с 2007 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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