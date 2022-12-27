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Прокурор Краснодарского края назвал главные коррупционные скандалы 2022 года

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuror-krasnodarskogo-kraya-nazval-glavnye-korruptsionnye-skandaly-2022-goda
Прокурор Краснодарского края назвал главные коррупционные скандалы 2022 года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О коррупции в регионе прокурор края Сергей Табельский рассказал 27 декабря на итоговой пресс-конференции.

«В Краснодаре пресечена преступная деятельность бывшего замруководителя департамента строительства Краснодарского края, который получал от руководителей коммерческих организаций, осуществлявших деятельность в рамках государственных и муниципальных контрактов, денежные средства в суммах от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей», — сказал Табельский.

В данном случае речь шла о бывшем вице-мэре Краснодара Кирилле Мавриди. Уголовное дело в отношении него направили в Первомайский районный суд Краснодара.

Еще одним «громким» коррупционным скандалом в уходящем году Табельский назвал дело в отношении экс-начальника ОМВД по Темрюкскому району Александра Сальникова. Прокурор Краснодарского края уточнил, что полицейский за два года незаконно получил от предпринимателей вознаграждения на общую сумму около 3 млн рублей.

Читайте также: в прокуратуре назвали размер самой крупной взятки в Краснодарском крае в 2022 году. Размер самой крупной взятки на Кубани составил 10 млн рублей. В среднем размер взяток в регионе варьируется от 1 до 7 млн рублей.

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