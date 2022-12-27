Прокурор Краснодарского края назвал главные коррупционные скандалы 2022 года
О коррупции в регионе прокурор края Сергей Табельский рассказал 27 декабря на итоговой пресс-конференции.
«В Краснодаре пресечена преступная деятельность бывшего замруководителя департамента строительства Краснодарского края, который получал от руководителей коммерческих организаций, осуществлявших деятельность в рамках государственных и муниципальных контрактов, денежные средства в суммах от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей», — сказал Табельский.
В данном случае речь шла о бывшем вице-мэре Краснодара Кирилле Мавриди. Уголовное дело в отношении него направили в Первомайский районный суд Краснодара.
Еще одним «громким» коррупционным скандалом в уходящем году Табельский назвал дело в отношении экс-начальника ОМВД по Темрюкскому району Александра Сальникова. Прокурор Краснодарского края уточнил, что полицейский за два года незаконно получил от предпринимателей вознаграждения на общую сумму около 3 млн рублей.
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