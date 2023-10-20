Прокуратура запретила чиновникам приватизировать помещения в центре Краснодара

Прокуратура Краснодара провела проверку законности приватизации муниципального имущества.

Во время проверки установили, что департамент муниципальной собственности и городских земель мэрии Краснодар провел оценку выкупной стоимости нежилых помещений площадью более 170 кв. м на улице Ставропольской, находящихся в муниципальной собственности, для дальнейшей приватизации.

Прокуратура выявила нарушения и внутренние противоречия при выполнении оценки и приемки ее результатов, которые создали угрозу риска неэффективного пополнения и расходования городского бюджета.

Попытку незаконно приватизировать помещения пресекли. Городским властям прокуратура объявила предостережение и внесла представление с требованиями принять меры для устранения нарушений, сообщает прокуратура Краснодарского края в Telegram.

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