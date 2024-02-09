Прокуратура запретила чиновникам Красноармейского района покупать дорогие машины

Сотрудники подведомственной организации администрации Красноармейского района планировали за государственные деньги приобрести для рабочего пользования автомобили, завысив требования комплектации.

Так, чиновники разместили на сайте госзакупок извещение об аукционе для покупки двух автомобилей. Начальная цена контракта — свыше 4,6 млн рублей. Обязательными требованиями для машин стали: автоматическая коробка передач, круиз-контроль, мультимедийная система. При этом все требования заказчика совпадали с техническими характеристикам автомобиля «Москвич» 3. Это является нарушением закона о защите конкуренции.

Сотрудники прокуратуры заметили эту информацию на сайте госзакупок и направили организации предостережение о недопустимости нарушения законов РФ. Электронный аукцион о покупке автомобилей отменили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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