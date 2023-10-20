Минпромторг рекомендовал чиновникам пересесть в машины Lada, «Москвич» и УАЗ
Политика
20.10.2023 09:42
Специалисты Министерства промышленности составил список легковых автомобилей, которые рекомендуется использовать государственным служащим.
В перечень приоритетных для чиновников марок вошли:
- Lada: Vesta, Granta, Niva Legend и Niva Travel;
- «Москвич»: 3, 3е, 6;
- УАЗ: «Хантер», «Патриот», «Пикап», «Профи» и «СГР»;
- Haval: F7/F7x, Jolion, Dargo и H9″;
- Evolute: I-JOY, I-PRO и I-SKY.
Кроме того, в список рекомендованных марок вошел премиальный бренд Aurus с моделями Komendant и Senat, сообщает РИА «Новости».
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