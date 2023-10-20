Минпромторг рекомендовал чиновникам пересесть в машины Lada, «Москвич» и УАЗ

Специалисты Министерства промышленности составил список легковых автомобилей, которые рекомендуется использовать государственным служащим.

В перечень приоритетных для чиновников марок вошли:

Lada : Vesta, Granta, Niva Legend и Niva Travel;

: Vesta, Granta, Niva Legend и Niva Travel; «Москвич» : 3, 3е, 6;

: 3, 3е, 6; УАЗ : «Хантер», «Патриот», «Пикап», «Профи» и «СГР»;

: «Хантер», «Патриот», «Пикап», «Профи» и «СГР»; Haval : F7/F7x, Jolion, Dargo и H9″;

: F7/F7x, Jolion, Dargo и H9″; Evolute: I-JOY, I-PRO и I-SKY.

Кроме того, в список рекомендованных марок вошел премиальный бренд Aurus с моделями Komendant и Senat, сообщает РИА «Новости».

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