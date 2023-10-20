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Минпромторг рекомендовал чиновникам пересесть в машины Lada, «Москвич» и УАЗ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minpromtorg-rekomendoval-chinovnikam-peresest-v-mashiny-lada-moskvich-i-uaz?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Минпромторг рекомендовал чиновникам пересесть в машины Lada, «Москвич» и УАЗ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Специалисты Министерства промышленности составил список легковых автомобилей, которые рекомендуется использовать государственным служащим.

В перечень приоритетных для чиновников марок вошли:

  • Lada: Vesta, Granta, Niva Legend и Niva Travel;
  • «Москвич»: 3, 3е, 6;
  • УАЗ: «Хантер», «Патриот», «Пикап», «Профи» и «СГР»;
  • Haval: F7/F7x, Jolion, Dargo и H9″;
  • Evolute: I-JOY, I-PRO и I-SKY.

Кроме того, в список рекомендованных марок вошел премиальный бренд Aurus с моделями Komendant и Senat, сообщает РИА «Новости».

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