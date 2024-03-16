Прокуратура взяла под контроль дело женщины, вылившей зеленку на выборах в Сочи

Возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Инцидент произошел днем 15 марта на одном из избирательных участков Сочи. Женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, ее задержали.

«Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль региональная прокуратура. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

За воспрепятствование осуществлению избирательных прав женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ЦИК РФ призвали усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней.