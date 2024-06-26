Прокуратура выявила нарушения при содержании приюта для животных в Кропоткине

Прокуратура Кавказского района провела проверку соблюдения требований законодательства об обращении с животными в отношении приюта АНО «Серафим Саровский».

По итогам проверки оказалось, что помещения приюта не соответствуют установленным требованиям. Также зафиксировано ненадлежащее ведение документации и отсутствие информации об отловленных животных на официальном сайте организации.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 8.54 КоАП РФ руководству приюта объявили предупреждение и назначили штраф в 5 тыс. рублей.

Сейчас нарушения устранены, ветеринарная документация приведена в соответствие, необходимые сведения об отлове животных появились на сайте организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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