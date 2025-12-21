Прокуратура выявила нарушения прав пассажиров в аэропорту Сочи

Сочинская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства о защите прав потребителей в работе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Установили, что 6 июня и 8 августа этого года были длительные задержки рейсов Сочи — Санкт-Петербург и Сочи — Екатеринбург. Согласно правилам, перевозчик должен был обеспечить пассажиров прохладительными напитками, горячим питанием, а также разместить в гостинице. Однако эти требования авиакомпания не выполнила.

Юрлицо привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виду штрафа, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Читайте также: пассажира рейса Сочи — Санкт-Петербург оштрафовали за курение во время полета.

Подпишись, здесь всегда интересно.