Прокуратура выявила хищение 144 млн рублей при капремонте дороги в Сочи

Прокуратура провела проверку реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» при капитальном ремонте подъезда к селу Харциз Первый в городе-курорте.

В результате проверки выяснили, что сотрудники «Дагомысского ДРСУ» внесли в акты выполненных работ ложные сведения по объему фактически выполненных работ на общую сумму более 144 млн рублей.

Возбудили уголовное о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы проверки передали в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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