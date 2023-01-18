Прокуратура выявила хищение 144 млн рублей при капремонте дороги в Сочи
Происшествия
18.01.2023 11:15
Прокуратура провела проверку реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» при капитальном ремонте подъезда к селу Харциз Первый в городе-курорте.
В результате проверки выяснили, что сотрудники «Дагомысского ДРСУ» внесли в акты выполненных работ ложные сведения по объему фактически выполненных работ на общую сумму более 144 млн рублей.
Возбудили уголовное о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы проверки передали в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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