Прокуратура: в ДТП с двумя автобусами в Краснодаре пострадали семь человек
Происшествия
12.09.2022 19:42
Авария произошла 12 сентября в 12:13 на Ейском шоссе. По словам очевидцев, водитель маршрутки не заметил остановившийся автобус и врезался в него.
По факту ДТП с двумя пассажирскими автобусами прокуратура Прикубанского округа организовала проверку.
«Установлено, что в автобус, следовавший в Краснодар, двигаясь по Ейскому шоссе, не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим автобусом, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, в результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Их госпитализировали.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в момент аварии на Ейском шоссе в обоих автобусах находилось 25 человек.
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