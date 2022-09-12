Прокуратура: в ДТП с двумя автобусами в Краснодаре пострадали семь человек

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Авария произошла 12 сентября в 12:13 на Ейском шоссе. По словам очевидцев, водитель маршрутки не заметил остановившийся автобус и врезался в него.

По факту ДТП с двумя пассажирскими автобусами прокуратура Прикубанского округа организовала проверку.

«Установлено, что в автобус, следовавший в Краснодар, двигаясь по Ейскому шоссе, не обеспечил безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим автобусом, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Их госпитализировали.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в момент аварии на Ейском шоссе в обоих автобусах находилось 25 человек.