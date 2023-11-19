Прокуратура установит причину протечки крыши поликлиники в Курганинском районе

Прокуратурой Курганинского района организована проверку по факту протечки кровли поликлиники Темиргоевской участковой больницы ГБУЗ «Курганинская ЦРБ».

«Во время проверки прокуратура района даст оценку, в том числе действиям должностных лиц в части ненадлежащего контроля по содержанию кровли, а также соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при функционировании поликлиники», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

В ведомстве отметили, что ход и результаты проверки прокурор Курганинского района взял под личный контроль.

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