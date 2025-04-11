Прокуратура: «Уральские авиалинии» незаконно взимали допплату в аэропорту Сочи

Факт незаконного оформления дополнительных услуг после проверки выявила Свердловская транспортная прокуратура.

По данным надзорного органа, агентство, представляющее «Уральские авиалинии» в международном аэропорту Сочи, с января 2025 года незаконно брало с пассажиров сервисный сбор за оформление всех дополнительных услуг авиакомпании, включая оплату провоза ручной клади и багажа в размере 600 рублей.

После вмешательства прокуратуры незаконный локальный акт отменили, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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Из Волгограда в Сочи рейсы будут по понедельникам и пятницам в 6:55. Пассажиров первого рейса в Волгоград встретили праздничной атмосферой, а первый зарегистрировавшийся на рейс из Пятигорска получил памятные подарки в аэропорту.

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