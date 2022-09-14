Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Прокуратура Сочи организовала проверку по факту массовой гибели рыбы

Происшествия
14.09.2022 16:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-sochi-organizovala-proverku-po-faktu-massovoj-gibeli-ryby
Прокуратура Сочи организовала проверку по факту массовой гибели рыбы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация о массовом заморе рыбы появилась в социальных сетях 14 сентября. На пляже Мамайки большое количество мертвых мальков прибило к берегу реки Псахе.

После получения информации о массовой гибели рыбы межрайонная прокуратура Сочи организовала проверку. Специалисты Росрыболовства и ветуправления взяли пробы воды и выброшенных на берег мальков.

По предварительным данным, гибель рыбы произошла из-за пересыхания части реки Псахе, что является естественным внутриводоемным процессом.

По результатам проведенной проверки при наличии оснований будут приняты меры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в устье реки Псахе зафиксирован массовый мор рыбы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
  2. В Динском районе в реке найдено тело женщины
  3. Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
  4. Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
  5. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях