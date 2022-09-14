Прокуратура Сочи организовала проверку по факту массовой гибели рыбы
Происшествия
14.09.2022 16:49
Информация о массовом заморе рыбы появилась в социальных сетях 14 сентября. На пляже Мамайки большое количество мертвых мальков прибило к берегу реки Псахе.
После получения информации о массовой гибели рыбы межрайонная прокуратура Сочи организовала проверку. Специалисты Росрыболовства и ветуправления взяли пробы воды и выброшенных на берег мальков.
По предварительным данным, гибель рыбы произошла из-за пересыхания части реки Псахе, что является естественным внутриводоемным процессом.
По результатам проведенной проверки при наличии оснований будут приняты меры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в устье реки Псахе зафиксирован массовый мор рыбы.
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