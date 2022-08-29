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Прокуратура потребовала признать песни рэпера Оксимирона экстремистскими материалами

Общество
29.08.2022 21:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-rf-potrebovala-priznat-pesni-repera-oksimirona-ekstremistskimi-materialami
Прокуратура потребовала признать песни рэпера Оксимирона экстремистскими материалами
Фото vk.com/norimyxxxo

Иск о признании экстремистскими произведения рэпера поступил 29 августа в Замоскворецкий суд Москвы.

Настоящее имя исполнителя — Мирон Федоров. Как следует из картотеки, иск о признании его произведений экстремистскими поступил от и. о. прокурора Москвы Сергея Савенкова «в интересах РФ». Заседание по делу еще не назначено.

Ранее Оксимирон выступил против спецоперации ВС РФ на Украине и уехал из России, пишет «Коммерсантъ».

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