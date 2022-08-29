Прокуратура потребовала признать песни рэпера Оксимирона экстремистскими материалами

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Иск о признании экстремистскими произведения рэпера поступил 29 августа в Замоскворецкий суд Москвы.

Настоящее имя исполнителя — Мирон Федоров. Как следует из картотеки, иск о признании его произведений экстремистскими поступил от и. о. прокурора Москвы Сергея Савенкова «в интересах РФ». Заседание по делу еще не назначено.

Ранее Оксимирон выступил против спецоперации ВС РФ на Украине и уехал из России, пишет «Коммерсантъ».

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