В Краснодаре трое заключенных заплатят штраф за экстремистские татуировки
Происшествия
29.08.2022 11:13
Прокуратура Прикубанского округа завела административные дела из-за запрещенной символики на теле заключенных.
Из исправительной колонии поступила информация, что у троих осужденных на теле татуировки в виде символики запрещенной в РФ организации. При этом заключенные осознавали, что такие изображения носить на теле нельзя, и их татуировки могут увидеть другие осужденные. Поэтому прокурор принял решение о возбуждении административного дела.
Мужчинам выписаны штрафы по 1 тыс. рублей каждому, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.
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