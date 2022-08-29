В Краснодаре трое заключенных заплатят штраф за экстремистские татуировки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Прикубанского округа завела административные дела из-за запрещенной символики на теле заключенных.

Из исправительной колонии поступила информация, что у троих осужденных на теле татуировки в виде символики запрещенной в РФ организации. При этом заключенные осознавали, что такие изображения носить на теле нельзя, и их татуировки могут увидеть другие осужденные. Поэтому прокурор принял решение о возбуждении административного дела.

Мужчинам выписаны штрафы по 1 тыс. рублей каждому, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

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