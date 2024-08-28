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Прокуратура проверит жалобы на бывшего замглавы Сочи Олега Бурлева

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-proverit-zhaloby-na-byvshego-zamglavy-sochi-burleva
Прокуратура проверит жалобы на бывшего замглавы Сочи Олега Бурлева
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура организовала проверку по жалобам представителей турбизнеса на бывшего заместителя главы мэрии Сочи Олега Бурлева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-замглавы администрации Сочи Олег Бурлев якобы установил контроль над экскурсионным бизнесом на курорте. Сообщается, что цены на туристические услуги были сильно завышены, а тем предпринимателям, которые не соглашались на такие условия, не давали работать.

В прокуратуре пояснили, что проверяют полученную информацию, насколько она может соответствовать действительности — есть ли жалобы и претензии к Бурлеву, сообщает ТАСС.

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