Прокуратура проверит жалобы на бывшего замглавы Сочи Олега Бурлева

Прокуратура организовала проверку по жалобам представителей турбизнеса на бывшего заместителя главы мэрии Сочи Олега Бурлева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-замглавы администрации Сочи Олег Бурлев якобы установил контроль над экскурсионным бизнесом на курорте. Сообщается, что цены на туристические услуги были сильно завышены, а тем предпринимателям, которые не соглашались на такие условия, не давали работать.

В прокуратуре пояснили, что проверяют полученную информацию, насколько она может соответствовать действительности — есть ли жалобы и претензии к Бурлеву, сообщает ТАСС.

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