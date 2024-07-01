Прокуратура проверит условия перевозки детей из санатория на экскурсию в Анапе

В Анапе прокуратура начала проверку после того, как в соцсетях появилось сообщение о нарушениях правил перевозки детей из санатория на экскурсию.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, в Анапе группу детей из одного из санаториев повезли на экскурсию на конную прогулку, но по дороге автобус сломался. По словам детей, кондиционер в автобусе работал очень слабо. Также по словам детей, одной их девочек из-за жары стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Кроме того, они отправились на экскурсию голодными, обедом их не накормили, в магазин и в туалет на заправке из автобуса выйти не разрешили.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили о том, что по данному факту начали проверку. В ведомстве отметили, что ситуация подана в соцсетях «в более мрачном свете, чем она есть».

«Во-первых, это было послеобеденное время, дети были поевшие. Во-вторых, автобус был новый, его достаточно быстро заменили. Проверку Анапская межрайонная прокуратура тем не менее проводит», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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