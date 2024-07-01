Подросток на гидроцикле вылетел на пляж и задел девочку в Анапе

Инцидент с гидроциклом произошел днем 30 июня в районе поселка Витязево в Анапе.

По предварительным данным, подросток катался на гидроцикле в море и не справился с управлением. В результате гидроцикл вылетел на берег и по касательной задел 10-летнюю девочку. На место происшествия вызвали скорую помощь, медики осмотрели пострадавшую девочку. Серьезных телесных повреждений у нее не нашли.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте проводят доследственную проверку, во время которой установят все обстоятельства, причины и условия случившегося, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУТ СК России в Telegram.

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