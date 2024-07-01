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Камнепад повредил припаркованные автомобили в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kamnepad-povredil-priparkovannye-avtomobili-v-tuapsinskom-rajone
Видео t.me/ghestkrd

Инцидент произошел 30 июня в поселке Новомихайловском.

Очевидцы выложили в социальные сети записи с автомобильных видеорегистраторов. На кадрах видно, как большие камни рухнули вниз с отвесной скалы.

К счастью, в этот момент там не было людей. Однако, по словам очевидцев, несколько припаркованных автомобилей получили механические повреждения.

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