Камнепад повредил припаркованные автомобили в Туапсинском районе

Инцидент произошел 30 июня в поселке Новомихайловском.

Очевидцы выложили в социальные сети записи с автомобильных видеорегистраторов. На кадрах видно, как большие камни рухнули вниз с отвесной скалы.

К счастью, в этот момент там не было людей. Однако, по словам очевидцев, несколько припаркованных автомобилей получили механические повреждения.

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