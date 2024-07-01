Камнепад повредил припаркованные автомобили в Туапсинском районе
Происшествия
01.07.2024 09:59
Инцидент произошел 30 июня в поселке Новомихайловском.
Очевидцы выложили в социальные сети записи с автомобильных видеорегистраторов. На кадрах видно, как большие камни рухнули вниз с отвесной скалы.
К счастью, в этот момент там не было людей. Однако, по словам очевидцев, несколько припаркованных автомобилей получили механические повреждения.
Читайте также: водитель внедорожника с российскими туристами влетел в скалу в Абхазии. ДТП произошло в начале июня на дороге на озеро Рица