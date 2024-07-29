Прокуратура проверит многоэтажку с часто ломающимся лифтом в Краснодаре

Жильцы многоэтажки на улице Генерала Трошева пожаловались на неработающий лифт. Правоохранители узнают, выполняет ли управляющая компания свои обязанности.

Сейчас лифт уже работает, но проверка продолжается. Также в прокуратуре проследят за оказанием медпомощи участнику СВО, живущему в этом доме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ветеран СВО не смог попасть домой из-за сломавшегося лифта в Краснодаре. Система подъема работает с перебоями уже почти год, доставляя массу неудобств жильцам. Лифт периодически ремонтируют, но работает механизм недолго. Ольга Макаренко ― супруга участника СВО. Сейчас муж находится в отпуске по ранению. У него серьезная травма ноги. Передвигаться по ступенькам ему проблематично.