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Прокуратура проверит многоэтажку с часто ломающимся лифтом в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-proverit-mnogoetazhku-s-chasto-lomayushhimsya-liftom-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Видео канала «Кубань 24»

Жильцы многоэтажки на улице Генерала Трошева пожаловались на неработающий лифт. Правоохранители узнают, выполняет ли управляющая компания свои обязанности.

Сейчас лифт уже работает, но проверка продолжается. Также в прокуратуре проследят за оказанием медпомощи участнику СВО, живущему в этом доме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ветеран СВО не смог попасть домой из-за сломавшегося лифта в Краснодаре. Система подъема работает с перебоями уже почти год, доставляя массу неудобств жильцам. Лифт периодически ремонтируют, но работает механизм недолго. Ольга Макаренко ― супруга участника СВО. Сейчас муж находится в отпуске по ранению. У него серьезная травма ноги. Передвигаться по ступенькам ему проблематично.

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