Прокуратура проверит лагерь под Туапсе после несчастного случая в бассейне

Школьница из Карелии 11 сентября захлебнулась водой в бассейне детского лагеря в Туапсинском районе.

Несчастный случай произошел в детском-оздоровительном лагере «Созвездие» в селе Ольгинка.

По предварительным данным, 9-летняя девочка купалась с группой детей в бассейне под присмотром вожатых. В какой-то момент девочка захлебнулась водой и перестала подавать признаки жизни. Была проведена реанимация.

«В настоящее время ребенок находится в больнице города Туапсе. По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9-летняя девочка приехала в детский лагерь из Сегежского округа Карелии. Ситуация находятся под контролем министра образования и спорта Карелии Романа Голубева. На месте происшествия работают правоохранительные органы.