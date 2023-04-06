Прокуратура проверит конфликт младшеклассников в гимназии № 40 Краснодара

Конфликт между учениками третьего класса произошел в феврале. В его обстоятельствах разбираются правоохранители.

Установлено, что между мальчиком и девочка произошла потасовка, во время которой они нанесли друг друг телесные повреждения — ссадины и синяки. По данному факту прокуратура организовала проверку.

В гимназии № 40 выявили нарушения требований закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних. В связи с этим сотрудников гимназии привлекли к дисциплинарной ответственности.

По факту конфликта учеников 3 класса полиция провела доследственные проверки. По их результатам вынесли два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после конфликта младшеклассников в гимназии № 40 Краснодара в классе провели анкетирование, тестирование, а также собеседование со всеми учениками. Кроме того, провели индивидуальную беседу со школьником и его матерью.