Прокуратура проверит информацию о разрушающемся мосте в Северском районе

Речь идет о мосте через реку Шебш в лесу между станицами Новодмитриевской и Григорьевской. Ранее в СМИ появилась информация, что конструкция разрушается и представляет опасность для местных жителей.

Этой информацией заинтересовались в правоохранительных органах. Прокуратура проверит состояние моста через реку Шебш. Правоохранители запросили сведения о балансовой принадлежности сооружения. По результатам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Глава Северского района Андрей Дорошевский отметил, что мост через реку Шеб действительно не безопасен, но он никогда не числился на балансе муниципалитета или поселений. Для проезда транспорта его уже давно не используют. Он подчеркнул, что между станицами Григорьевской и Новодмитриевской есть полноценная автомобильная дорога.

«Если коротко, ситуация такова: этот объект строился в советские годы хозспособом нефтяниками для своих технологических нужд. Он расположен в русле реки, являющейся в настоящее время федеральной собственностью», — написал Дорошевский в Telegram.

Он пообещал в течение месяца изучить состояние моста, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.

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