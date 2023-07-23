Предпринимательница закрыла проход по мосту через реку Псекупс из-за конфликта с мэрией Горячего Ключа

Речь идет о пешеходном мосте в курортной зоне, который в народе назвали «Счастливым».

Накануне в соцсетях появилась информация, что владелица ресторана «Старый замок» закрыла проход по принадлежащему ей мосту через реку Псекупс в знак протеста из-за разногласий с властями Горячего Ключа по территории набережной. Предпринимательница уверена, что договор аренды на эти земли с ней расторгли незаконно.

Ситуацию с закрытием частного моста прокомментировал мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский.

«Земельный участок, где расположена набережная и ранее — торговые объекты, в том числе возле фонтана, был предоставлен в начале 2000-х годов для эксплуатации как места общественного отдыха. Но территория со временем превратилась в место хаотичной торговли. А для жителей и гостей города-курорта должна остаться именно набережная», — написал он в Telegram.

Он отметил, что власти Горячего Ключа не имеют ничего против организованной торговли. По его словам, владелице «Старого замка» предлагали разграничить земельный участок на набережную и торговую зону. Однако какой-либо реакции с ее стороны не последовало. Из-за этого с ней прекратили договор аренды на эту территорию.

«Что касается моста, позиция владельца нам в корне непонятна, так как по заверениям старожилов города, мост изначально создавался исключительно как коммерческий проект для обеспечения привлечения клиентов к ресторанно-гостиничному комплексу», — добавил Белопольский.

Глава города-курорта подчеркнул, что восстановление прохода по мосту через Псекупс важно для жителей и гостей Горячего Ключа. Специалисты мэрии проработают этот вопрос в судебном порядке.

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