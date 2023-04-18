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Прокуратура проверит действия женщины, избившую дочь в лифте из-за прически в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-proverit-dejstviya-zhenshhiny-izbivshuyu-doch-v-lifte-iz-za-pricheski-v-krasnodare
Прокуратура проверит действия женщины, избившую дочь в лифте из-за прически в Краснодаре
Фото alfa-news.ru

Инцидент произошел утром 17 апреля в многоквартирном доме на улице Круговой, 4В корпус 3 в Фестивальном микрорайоне.

По предварительным данным, 39-летняя женщина, находясь в лифте со своей 12-летней дочкой, начала выяснять с ней отношения в грубой форме из-за неопрятного внешнего вида девочки. Этим она причинила ей физическую боль и страдания.

По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетней прокуратура организовала проверку. Правоохранители рассмотрят в действиях женщины наличие административного нарушения — ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. За это ей может грозить штраф до 500 рублей.

Кроме того, во время проверки оценят исполнение требований закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК проверит информацию о женщине, избившей дочь в лифте в Краснодаре. В соцсетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как мать сначала ударила свою несовершеннолетнюю дочь головой об зеркало, а затем она несколько раз ударила ребенка руками по голове и схватила за волосы.

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