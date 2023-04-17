СК проверит информацию о женщине, избившей дочь в лифте в Краснодаре

Инцидент произошел утром 17 апреля в многоквартирном доме на улице Круговой, 4В корпус 3 в Фестивальном микрорайоне.

В соцсетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как мать сначала ударила свою несовершеннолетнюю дочь головой об зеркало, а затем она несколько раз ударила ребенка руками по голове и схватила за волосы. Этой информацией заинтересовались правоохранители.

«По поручению руководителя краевого следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова по данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара незамедлительно организована проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они тщательно изучат условия жизни девочки и ее воспитания в семье. Ход проверки поставили на контроль в краевом СКР.

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