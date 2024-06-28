Прокуратура проведет проверку по факту упавших на дерево парашютистов на Кубани

Прокуратура Темрюкского района организовала проверку по факту ненадлежащего оказания услуг населению по парасейлингу — катанию на парашюте, прикрепленном к катеру.

По предварительным данным, водитель моторной лодки с приспособлением для буксировки парашюта допустил опасное сближение с береговой полосой Азовского моря в районе пляжа «Молодежный» в станице Голубицкой. В результате резкого порыва ветра парашют с двумя пассажирами занесло на дерево. Туристы получили ссадины и царапины, от госпитализации они отказались.

В ходе проверки дадут оценку деятельности хозяйствующим субъектам по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Результаты проверки находятся под контролем прокурора района, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на дерево на пляже занесло мужчину и ребенка.