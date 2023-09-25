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Прокуратура проведет проверку по факту свалки медицинских отходов в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-provedet-proverku-po-faktu-svalki-meditsinskih-othodov-v-krasnodare
Прокуратура проведет проверку по факту свалки медицинских отходов в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жители хутора Октябрьского в соцсетях рассказали об участке, на котором образовалась несанкционированная свалка.

Там нашли опасные медицинские отходы — использованные шприцы и емкости с биологическими носителями.

По факту сообщения прокуратура проведет проверку. Специалисты дадут оценку действиям контролирующих органов в части реагирования на обращения граждан и иные сигналы о нарушениях федерального законодательства.

Кроме того, отдел полиции УМВД Краснодара организовал доследственную проверку. Ход и результаты проверки, а также очистку и дезинфекцию участка поставили под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», свалка с медицинскими отходами загорелась под Краснодаром. Там разбросаны ампулы с анализами, шприцы и другие медицинские изделия.

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