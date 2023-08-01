Прокуратура потребовала закрыть незаконный детский лагерь в Сочи

Лагерь для детей «Солнечный остров» находится в трехэтажном жилом доме в поселке Вардане.

Проверка прокуратуры показала, что лагерь работает с нарушением закона. Выяснилось, что житель Новосибирска, используя социально-ориентированную НКО «Неизвестные люди», разместил в интернете объявления о работе детского лагеря. Ему удалось продать более 60 путевок. В здании «Солнечного острова» нашли многочисленные санитарно-эпидемиологические и противопожарные нарушения.

В связи с нарушениями прокуратура направила иск в Лазаревский районный суд с требованием запретить работу детского лагеря в Вардане.

На организатора составили административный протокол за нарушения закона в сфере отдыха детей. На директора НКО возбудили уголовное дело за незаконное предпринимательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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