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Прокуратура отменила запрет посещать администрацию Сочи в шортах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-otmenila-zapret-poseshhat-administratsiyu-sochi-v-shortah
Прокуратура отменила запрет посещать администрацию Сочи в шортах
Фото пресс-службы администрации Сочи

Глава администрации Центрального района Сочи издал распоряжение, содержащее запрет на посещение здания администрации в пляжной одежде, шортах, майке. Прокуратура начала проверку.

В ходе проверки было установлено, что это распоряжение создает дополнительные барьеры для обращения в администрацию, и, соответственно, ограничивает права гражданин.

Прокуратура опротестовала незаконное распоряжение и ограничивающий права граждан пункт распоряжения был исключен, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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