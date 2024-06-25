Прокуратура отменила запрет посещать администрацию Сочи в шортах
Происшествия
25.06.2024 08:06
Глава администрации Центрального района Сочи издал распоряжение, содержащее запрет на посещение здания администрации в пляжной одежде, шортах, майке. Прокуратура начала проверку.
В ходе проверки было установлено, что это распоряжение создает дополнительные барьеры для обращения в администрацию, и, соответственно, ограничивает права гражданин.
Прокуратура опротестовала незаконное распоряжение и ограничивающий права граждан пункт распоряжения был исключен, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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