Участвовавшего в групповом сексе на пляже в Сочи иностранца депортировали из РФ

Судебные приставы Краснодарского края продолжают работу по выдворению из страны иностранцев, незаконно находящихся в РФ.

По данным ведомства, в мае судебные приставы выдворили из Краснодарского края 340 иностранцев и лиц без гражданства. Преимущественно все они — жители Таджикистана, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Грузии и пр. Также Кубань остается популярной для незаконных туристов из Нигера и Кубы.

Кроме того, в мае на родину отправили также жителя Армении, который шокировал своим аморальным поведением туристов в Дагомысе — мужчина занимался сексом на общественном пляже.

Всего с начала года судебные приставы Кубани сопроводили до госграницы 871 незаконного гостя. Работа в данном направлении продолжается, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Ранее полицейские задержали двоих мужчин, принимавших участие в сексе на общественном пляже в Дагомысе. Видеозапись вызвала резонанс в соцсетях. Обоим мужчинам назначили наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, по отбытии которого иностранец по решению суда должен был выдворен за пределы страны, пишет «АиФ-Юг».

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