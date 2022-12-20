Прокуратура оспорит выход на свободу экс-диспетчера аэропорта Сочи, осужденного за госизмену
Бывшего авиадиспетчера воздушной гавани Сочи Петра Парпулова в 2016 году приговорили к 12 годам лишения свободы.
Суд установил, что он в 2010 году во время отдыха в Грузии рассказал своим родственникам о вылетах военных самолетов из Адлера в период войны в 2008 году. Уголовное дело на него завели в 2014 году.
Большую часть наказания Парпулов провел в Тамбовской колонии. В 2019 году у него обнаружили три вида онкологии. Из-за пандемии коронавируса обследование затянулось до лета 2021 года. Врачи выявили у осужденного осложнения.
Его заболевание попало в категорию, дающую возможность выйти на свободу. Парпулов начал судиться с ФСИН. Врачи колонии уверены, что состояние здоровья мужчины позволяет ему продолжить отбывать наказание при необходимом лечении.
В мае 2022 года суд освободил бывшего диспетчера аэропорта Сочи из заключения в связи с тяжелым заболеванием. Однако прокуратура Тамбовской области подала жалобу на это решение. В ведомстве уверены, что суд вынес это решение с нарушениями. Жалобу рассмотрят 27 декабря, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
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