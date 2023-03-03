Прокуратура организовала проверку информации о сливе нечистот в реку Сукко в Анапе
Происшествия
03.03.2023 10:32
Информацию о сливе нечистот в реку Сукко разместили в интернете. Анапская межрайонная прокуратура проводит поверку.
Сотрудники прокуратуры, полицейские, представители мэрии Анапы и минприроды Кубани обследовали очистные сооружения АО «Анапа Водоканал». Также осмотрели сбросной канал на предмет незаконных сбросов нечистот со стороны третьих лиц.
По результатам проверки установят виновных и примут меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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