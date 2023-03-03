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Прокуратура организовала проверку информации о сливе нечистот в реку Сукко в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-organizovala-proverku-informatsii-o-slive-nechistot-v-reku-sukko-v-anape
Прокуратура организовала проверку информации о сливе нечистот в реку Сукко в Анапе
Фото t.me/proc_23

Информацию о сливе нечистот в реку Сукко разместили в интернете. Анапская межрайонная прокуратура проводит поверку.

Сотрудники прокуратуры, полицейские, представители мэрии Анапы и минприроды Кубани обследовали очистные сооружения АО «Анапа Водоканал». Также осмотрели сбросной канал на предмет незаконных сбросов нечистот со стороны третьих лиц.

По результатам проверки установят виновных и примут меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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