Прокуратура намерена добиться признания острова Суджук муниципальной собственностью Новороссийска

Видео канала «Кубань 24»

Защитить остров Суджук в Новороссийске намерена Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Ведомство добивается признания уникальной территории муниципальной собственностью.

В суд подан иск, чтобы администрация города-героя поставила землю на кадастровый учет. А пока действует запрет на любую хозяйственную деятельность в границах острова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», этим летом там началась расчистка территории, завезли строительные материалы для пляжного благоустройства. И такая активность насторожила экологов, ведь остров важен для птиц. С человеческой деятельностью местное население связывало и массовую гибель чаек. Теперь остров сохранят как природную достопримечательность.