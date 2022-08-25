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Прокуратура намерена добиться признания острова Суджук муниципальной собственностью Новороссийска

Общество
25.08.2022 16:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-namerena-dobitsya-priznaniya-ostrova-sudzhuk-munitsipalnoj-sobstvennostyu-novorossijska
Видео канала «Кубань 24»

Защитить остров Суджук в Новороссийске намерена Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Ведомство добивается признания уникальной территории муниципальной собственностью.

В суд подан иск, чтобы администрация города-героя поставила землю на кадастровый учет. А пока действует запрет на любую хозяйственную деятельность в границах острова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», этим летом там началась расчистка территории, завезли строительные материалы для пляжного благоустройства. И такая активность насторожила экологов, ведь остров важен для птиц. С человеческой деятельностью местное население связывало и массовую гибель чаек. Теперь остров сохранят как природную достопримечательность.

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