Прокуратура начала проверку после нападения бродячих собак на детей в Мысхако

О нападениях бродячих собак на детей на детской площадке за ДК в Мысхако сообщали в соцсетях местные жители.

По словам местных жителей, собаки неоднократно кусали детей.

Прокуратура Новороссийска начала проверку. По результатам проверки дадут правовую оценку действиям органов местного самоуправления при организации отлова и содержания бездомных собак. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

После публикаций с соцсетях и СМИ глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, сообщает пресс-служба СК РФ.

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