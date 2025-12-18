Прокуратура начала проверку после крупной аварии на теплосети в Краснодаре

Прокуратура Карасунского округа города Краснодара организованы проверку по факту порыва сетей теплоснабжения в Комсомольском микрорайоне краевой столицы.

Установлено, что 17 декабря в 17:15 на улице 30 Иркутской дивизии вблизи дома № 6 обнаружили повреждение на подземной тепловой сети диаметром 500 мм.

В 19:30 для проведения ремонтных работ отопление и горячую воду отключили в 60 многоквартирных домах, трех школах, двух детсадах, 15 административных зданиях. В ликвидации аварии участвовали сотрудники ООО «КТЭ»: начальник энергорайона, мастер района, два электрогазосварщика, четыре слесаря-ремонтника. Также были задействованы экскаватор, кран, автомобильный ремонтно-технический комплекс, «Газель».

Работы завершили 18 декабря в 7:30, но в 7:50 при наполнении теплосети обнаружили новое повреждение.

На место порыва выехали работники прокуратуры округа, чтобы координировать действия по восстановлению теплоснабжения населения. Сейчас ведутся работы. Завершить их планируют не позднее 19:00.

По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», об аварийном отключении отопления и горячей воды в Карасунском округе стало известно 17 декабря около 20:16. Причиной отключения стала скрытая утечка на подземной тепловой сети

