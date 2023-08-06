Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Прокуратура начала проверку по факту падения 7-летнего мальчика с высоты на стройке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-nachala-proverku-po-faktu-padeniya-7-letnego-malchika-s-vysoty-na-strojke-v-krasnodare
Прокуратура начала проверку по факту падения 7-летнего мальчика с высоты на стройке в Краснодаре
Фото t.me/eddskrd23

Несчастный случай произошел днем 5 августа на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре.

Предварительно установлено, что дети находились на третьем этаже недостроенного здания. Один из них подошел к краю плиты и сорвался. Мальчик упал спиной на камни, его госпитализировали. Прокуратура начала проверку.

Сообщается, что угрозы жизни 7-летнего ребенка нет. Установлено, что мальчик воспитывается в полной семье. На профилактических учетах ни он, ни его родители не состоят.

В ходе проверки установят собственника недостроенного здания и владельца участка. Будет дана оценка предпринятым мерам по предотвращению проникновения на территорию посторонних, в том числе детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», детей, в компании которых гулял пострадавший мальчик, из недостроенного здания эвакуировали спасатели. Самостоятельно спуститься дети не смогли.

Статьи
День кубанского футбола: история и современность
День кубанского футбола: история и современность
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Лучший и худший: пять фильмов Найта Шьямалана
Лучший и худший: пять фильмов Найта Шьямалана
Три вкусных и полезных сэндвича для перекуса
Три вкусных и полезных сэндвича для перекуса
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях