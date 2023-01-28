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Прокуратура начала проверку нелегальных свалок в поселке Российском в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokuratura-nachala-proverku-nelegalnyh-svalok-v-poselke-rossijskom-v-krasnodare
Прокуратура начала проверку нелегальных свалок в поселке Российском в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Прикубанского округа города Краснодара организовала проверку по факту несанкционированного размещения отходов IV — V классов опасности на улице Комарова и в переулке Командорском.

На этих земельных участках обнаружено значительное количество отходов, образованных от сноса и разборки зданий, мусора офисных и бытовых помещений. А также полиэтиленовой пленки и изделий из нее, лома кирпичной кладки и других видов отходов.

Согласно действующему законодательству, владелец участка обязан использовать его в соответствии с целевым назначением способами, не наносящими вред окружающей среде. Накопление отходов допускается только на специализированных площадках, соответствующих требованиям законодательства РФ.

По факту незаконного размещения свалок прокуратура округа совместно со специалистами контролирующих органов проводят проверку. По ее результатам примут меры прокурорского реагирования, направленные на понуждение виновных к устранению нарушений закона, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре начали ликвидацию свалки площадью 2 га в поселке Российском. Участки расчищают собственники земли. Работы контролируют сотрудники администрации Краснодара. Они следят за тем, чтобы мусор не был сожжен или закопан, а также чтобы отходы не были вывезены на другую нелегальную свалку.

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