Прокуратура Краснодарского края за полгода инициировала иски на сумму 1,7 млрд рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В прокуратуре Краснодарского края 27 июля состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы органа в первом полугодии 2022 года. В работе коллегии под председательством прокурора края Сергея Табельского принял участие заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

С января по июнь прокуроры Краснодарского края в рамках борьбы с коррупцией выявили почти 4 тыс. нарушений. Более 1,1 тыс. лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Лишились своих постов 11 представителей власти, не желавших соблюдать антикоррупционные стандарты. Для организации уголовного преследования в следственные органы направлено 68 материалов в отношении коррупционеров. В судебном порядке инициировано взыскание 195 млн рублей, полученных в результате незаконного обогащения.

Прокурор края Сергей Табельский отметил, что за первое полугодие выявили 86,6 тыс. нарушений федерального законодательства. Из них 10 тыс. незаконных правовых актов. По инициативе прокуроров к ответственности привлекли более 12 тыс. граждан. Всего в суды направили 6,4 тыс. исков на сумму 1,7 млрд руб.

После проверок имущественного положения представителей власти за полгода выявили 1,1 тыс. нарушителей. В общей сложности они скрыли свыше 95 млн рублей, более 80 земельных участков, 84 жилых и нежилых помещения и свыше 40 авто.

За первое полугодие 2022 выявили 18,8 тыс. нарушений закона о несовершеннолетних. Прокуроры помогали сохранить права детей на льготное лекарственное обеспечение, выплаты законным представителям детей-инвалидов, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без родителей.

В конце заседания обозначили наиболее важные направления надзорной деятельности во втором полугодии и меры, которые повышают результативность прокурорского надзора, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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