Суд признал геноцидом зверства немецких захватчиков в Краснодарском крае в годы войны

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд удовлетворил требования прокуратуры региона в полном объеме и признал действия немецких захватчиков на оккупированной территории Кубани с июля 1942 года по август 1943 года военными преступлениями и геноцидом народов Советского Союза.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский лично принял участие в судебном заседании по этому делу. Заявление подготовили и направили в суд по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Специалисты установили, что с 1942 по 1943 год на территории Краснодарского края немецкие захватчики и их пособники преднамеренно убили более 48 тыс. мирных жителей, в том числе более 9 тыс. детей. На принудительные работы в Германию и некоторые другие европейские страны насильно угнали более 129 тыс. человек.

Так, в Краснодаре в годы оккупации немецкие захватчики убили около 13 тыс. мирных жителей, в Новороссийске — 7 тыс., в Армавире — около 6 тыс., в Темрюке — более 1 тыс.

В августе 1942 года в Краснодаре при помощи машин-душегобок оккупанты убили 320 душевнобольных пациентов Краснодарской психиатрической больницы. На территории Березанской психоколонии захватчики убили 340 больных.

На территории Мостовского района 13 ноября 1942 года немецкие солдаты окружили поселок Михизеева Поляна и приказали всем жителям выйти из домов. Людей расстреляли, а поселок сожгли. Погибли более 200 мирных жителей, в том числе 115 детей.

В станице Каневской захватчики вывезли 360 жителей к водоемным ямам в районе Лубзавода и расстреляли их.

Во время оккупации Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны физическому истреблению подвергались и дети.

С 9 по 10 октября 1942 года в Ейской детском доме убили 214 детей-инвалидов, отравив их окисью углерода.

В сентябре 1943 года в станице Старотитаровской Темрюкского района немецкие оккупанты использовали 40 детей в качестве доноров крови для раненых офицеров.

Вышеупомянутые факты подтверждаются архивными данными, материалами уголовных дел и многочисленными свидетельствами очевидцев. Убийства мирных жителей и военнопленных установлены и подтверждены приговорами судов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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