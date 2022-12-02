Прокатился и сжег: в Новороссийске пьяный мужчина угнал «Газель»
За угон и поджог автомобиля 34-летнему местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина проник в салон незапертой «Газели», завел двигатель ключом, который находился в замке зажигания, и уехал кататься по городу. Сообщается, что в этот момент угона подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже, чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег машину. Ущерб от действий злоумышленника составил 350 тыс. рублей.
Сотрудники полиции обнаружили автомобиль на окраине города рядом с виноградниками. Там же находился и подозреваемый. Заметив правоохранителей, мужчина попытался скрыться. Его задержали.
На подозреваемого завели уголовное дело. Его расследование уже завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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