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Прокатился и сжег: в Новороссийске пьяный мужчина угнал «Газель»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prokatilsya-i-szheg-v-novorossijske-pyanyj-muzhchina-ugnal-gazel
Прокатился и сжег: в Новороссийске пьяный мужчина угнал «Газель»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За угон и поджог автомобиля 34-летнему местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина проник в салон незапертой «Газели», завел двигатель ключом, который находился в замке зажигания, и уехал кататься по городу. Сообщается, что в этот момент угона подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже, чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег машину. Ущерб от действий злоумышленника составил 350 тыс. рублей.

Сотрудники полиции обнаружили автомобиль на окраине города рядом с виноградниками. Там же находился и подозреваемый. Заметив правоохранителей, мужчина попытался скрыться. Его задержали.

На подозреваемого завели уголовное дело. Его расследование уже завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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