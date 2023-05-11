Пройти тропой тритона: 24 пеших маршрута откроют летом на курорте «Роза Хутор»

В этом году на курорте «Роза Хутор» создадут новую карту пеших троп.

Всего летом для туристов будут доступны 24 тропы с протяженностью пеших маршрутов более 110 км. Из них 4 тропы — совершенно новые. Это «Путь тритона», «Календула», «Лабиринт», «100 пихт».

Пешеходные тропы будут запускать постепенно в зависимости от погоды. Первыми начале мая открываются тропы в Горной Олимпийской деревне: B-one, затем «Тропа Йети» и «Озерный Траверс». В середине мая откроются маршруты по природному парку водопадов «Менделиха» — «Малое кольцо» и «Среднее кольцо». Большинство троп, в том числе и новые, откроют в июне и июле. Горный кемпинг курорта «Нахазо» начнет работать с 1 июля.

Впервые курорт классифицирует тропы на три категории в зависимости от сложности: зеленые — легкие, синие — средние и красные — самые сложные, рассчитанные на хорошо подготовленных туристов. Почти по всем тропам можно составить индивидуальные маршруты и пройти их самостоятельно. Туристы сами смогут планирования поход в горы и выбрать самый подходящий вариант по сложности, протяженности и количеству времени на маршруте.

На тропах обновили систему навигации, на важных перекрестках разместили столбы с указателями, через каждые 100-150 м установили информационные стенды и знаки, сообщает пресс-служба курорта «Розы Хутор».

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