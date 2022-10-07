Производство вина в Краснодарском крае с начала года выросло на 12,8%

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По данным Росалкогольрегулирования, на Кубани в январе-сентябре 2022 года произвели 10,6 млн декалитров вина. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в России с начала года произвели 23,89 млн декалитров вина. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Краснодарский край остается лидером страны по производству вина, занимая долю в 44,5% на всем рынке РФ. Второе место в рейтинге регионов-виноделов за январь-сентябрь 2022 года занял Крым — 4,9 млн декалитров. В тройке лидеров также Ленинградская область — 2,3 млн декалитров, сообщает «КоммерсантЪ».

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