Производство пищевого оборудования в Динском районе выпускает 1,3 тыс. позиций

Губернатор Вениамин Кондратьев осмотрел производственный и сборочный цеха компании «ПищТех», а также встретился с руководством завода и пообщался с сотрудниками.

Глава края был на предприятии в 2020 году. По его словам, производство стало более современным, выпускает широкий ассортимент высокотехнологичного оборудования. Он подчеркнул, что разнообразие продукции дает значительное конкурентное преимущество, а также является важной составляющей устойчивости предприятия в условиях нестабильного рынка.

«Такие импортозамещающие предприятия дают возможность для роста промышленности всего региона. Благодаря вам мы создаем новые технологии и становимся независимыми от иностранных партнеров. Важно, чтобы подобные компании сохранили свою устойчивость, продолжали расширять рынки сбыта и занимали лидирующие позиции в стране», — добавил он.

Гендиректор предприятия Евгений Чистяков сообщил, что компания производит свыше 50 тыс. единиц продукции ежегодно, номенклатура насчитывает более 1,3 тыс. позиций. Кроме того, тут выпускают уникальное оборудование за счет собственных разработок и инженерно-технического центра. Также здесь занимаются импортозамещением.

«В результате вся наша продукция внесена в реестр Минпромторга России, что подтверждает российское производство. Поставляем оборудование, мебель и посуду для ресторанов, кафе, мест общественного питания, магазинов, общеобразовательных учреждений», — рассказал Чистяков.

На предприятии проводят экскурсии для школьников и студентов по профориентационной программе «Билет в будущее». Губернатор отметил, что такие программы помогают молодежи своевременно определиться с будущей профессией, чтобы по окончании учебы обладать необходимыми профессиональными навыками.

Компанию также посетили замгубернатора Александр Руппель, и. о. министра промполитики края Дмитрий Хмелько. Вице-губернатор подчеркнул, что «ПищТех» в 2020 году стал одним из первых участников нацпроекта «Производительность труда». Компания получила 105 млн рублей в виде субсидий и 101 млн рублей льготных займов краевого Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

