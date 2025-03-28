Производство первого в России мармелада для диабетиков запустят летом на Кубани

Промышленное производство первого в РФ мармелада с низким гликемическим индексом, разработанного омскими учеными, запустят летом в Новокубанске.

Особенность нового мармелада заключается в замене сахара сиропом топинамбура. Для придания вкуса, аромата и цвета используют сок княженики. Дополняют состав семена чиа, богатые витаминами и микроэлементами, а также порошок спирулины, который повышает уровень белка в крови и помогает снижать глюкозу и креатинин.

«Данной разработкой заинтересовалась кондитерская фабрика Кирилла Козлова в кубанском регионе, городе Новокубанск. Планируется на лето выезд ученых кафедры на предприятие. Понятно, что мы разрабатывали это в лаборатории, но уже будет промышленный выпуск продукции», — рассказал заведующий кафедрой продуктов питания и пищевой биотехнологии агротехнологического факультета ОмГАУ Сергей Коновалов.

Коновалов также отметил, что собственник фабрики заинтересован в продвижении продукта и планирует сотрудничество с центром «Сколково».

В кондитерской промышленности мармелад обычно содержит либо много сахара, либо сахарозаменители с искусственными красителями и низкой пищевой ценностью. Разработка омских ученых имеет важное значение для россиян с сахарным диабетом, число которых, по разным оценкам, составляет от 10 млн до 12 млн, сообщает ТАСС.

Читайте также: в России создали новый аналог датского препарата «Оземпик» для лечения диабета.

Подпишись, здесь всегда интересно.