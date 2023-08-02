Производство морских деликатесов в 2023 году выросло в Краснодарском крае

С начала года на Кубани произвели 297 т двустворчатых моллюсков, среди которых 220 кг устриц, а остальная часть — мидии.

Этот показатель на 35 т больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Кубань Информ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24, этим летом в Краснодарском крае не будут вводить запрет на вылов мидий. Об этом сообщили представители Росрыболовства. По их прогнозам, в этом году мидий в Черном море будет в достаточном количестве.