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Производство морских деликатесов в 2023 году выросло в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvodstvo-morskih-delikatesov-v-2023-godu-vyroslo-v-krasnodarskom-krae
Производство морских деликатесов в 2023 году выросло в Краснодарском крае
Фото Heibe, pixabay.com

С начала года на Кубани произвели 297 т двустворчатых моллюсков, среди которых 220 кг устриц, а остальная часть — мидии.

Этот показатель на 35 т больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Кубань Информ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24, этим летом в Краснодарском крае не будут вводить запрет на вылов мидий. Об этом сообщили представители Росрыболовства. По их прогнозам, в этом году мидий в Черном море будет в достаточном количестве.

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