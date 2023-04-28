Этим летом в Краснодарском крае не будут вводить запрет на вылов мидий

Об этом сообщили представители Росрыболовства. По их прогнозам, в этом году мидий в Черном море будет в достаточном количестве.

В связи с этим вводить какие-либо ограничения на вылов мидий в Краснодарском крае этим летом не планируют. Сезон ловли продлится с июня до февраля.

Квоты на промысел вводить не будут. При этом любительское рыболовство доступно круглый год в неограниченном количестве, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» со ссылкой на РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году в Краснодарском крае действовал запрет на вылов мидий в период с 1 июня до 31 августа. Нарушителям грозила как административная, так и уголовная ответственность.